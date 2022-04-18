«Манчестер Юнайтед» готов продать Хендерсона в другой клуб за 40 миллионов фунтов стерлингов

Руководство «Манчестер Юнайтед» установило ценник на голкипера клуба Дина Хендерсона.

Как сообщает The Daily Star, «красные дьяволы» готов вступить в переговоры по 25-летнему англичанину, если за футболиста предложат не менее 40 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что в подписании вратаря заинтересован «Тоттенхэм».

Напомним, что Хендерсон является воспитанником академии «МЮ». В составе команды он отыграл 29 матчей, пропустил 25 голов и 13 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Англии голкипер провел одну встречу.