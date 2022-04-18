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Пике и глава Федерации футбола Испании обвиняются в коррупции

Сообщается, что футболист и функционер вступили в сговор, дабы оказать давление на власти Саудовской Аравии
18 апреля 2022 11:53

Защитник «Барселоны» Жерар Пике угодил в коррупционный скандал вместе с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает El Confidencial.

По информации источника, футболист и функционер вступили в сговор, чтобы оказать давление на власти Саудовской Аравии, дабы те заплатили 24 миллиона евро за проведение Суперкубка Испании в своей стране.

Напомним, что Пике является воспитанником «Барселоны», но в начале карьеры выступал на «Манчестер Юнайтед». В составе каталонского клуба защитник стал восьмикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, трехкратным победителем Лиги чемпионов.

источник: El Confidencial
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