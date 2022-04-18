«Ливерпуль» предложил Мане продлить действующий контракт до 2025 года

«Ливерпуль» ведет переговоры с форвардом клуба Садио Мане по поводу продления контракта.

Как сообщает журналист Экрем Конур, руководство «красных» предложило 30-летнему сенегальцу пролонгировать трудовое сотрудничество до лета 2025 года. Пока неизвестно, заинтересован ли футболист в том, чтобы остаться в команде.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. В составе команды АПЛ он отыграл 259 матчей, забил 115 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с «красными» форвард становился чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.

Действующий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.