Парфенов выразил уверенность в том, что «Спартак» сохраняет шансы на победу в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался по поводу шансов красно-белых на победу в нынешнем сезоне Кубка России.

Напомним, что 20 апреля подопечные Паоло Ваноли сыграют в четвертьфинале против ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром матча был назначен Владимир Москалев.

– Шанс на победу в Кубке России есть, поэтому команда должна сделать больше, чем нужно для завоевания трофея. Мы только можем переживать и поддерживать, но вся ответственность на игроках, – приводит слова Парфенова ТАСС.

Добавим, что в сезоне-2021/22 ЦСКА и «Спартак» провели между собой две очные встречи в рамках РПЛ. Дважды победу одерживали армейцы – 1:0, 2:0.