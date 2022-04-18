ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник Юлдошев продлил контракт с «Нижним Новгородом» – ранее игроком интересовался «Спартак»

Узбекистанский футболист выступает за нижегородцев с лета 2021 года.
18 апреля 2022 12:28
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 18 апреля, стало известно о том, что левый защитник «Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев продлил контракт с клубом.

Согласно информации «Матч ТВ», новое соглашение 21-летнего узбекистанца с командой РПЛ оказалось долгосрочным. Отмечается, что в ближайшее время нижегородцы официально объявят о данной сделке. Ранее в СМИ стало известно о том, что «Спартак» заинтересован в подписании игрока.

Напомним, что Юлдошев выступает за «Нижний Новгород» с августа прошлого года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета ташкентских «Бунедкора» и «Пахтакора». За сборную Узбекистана он провел 13 встреч (1 гол).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Это интересно:
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш стал участником ДТП
Все участники происшествия не получили серьезных травм.
18.04.2022 13:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сычев считает ЦСКА фаворитом в матче против «Спартака» в Кубке России
Четвертьфинальная встреча турнира состоится 20 апреля в Москве.
18.04.2022 13:35
Футбол
Булатов назвал Черенкова лучшим футболистом в истории «Спартака»
Черенков стал трехкратным чемпионом СССР в составе красно-белых.
18.04.2022 13:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Урал» рассмотрит кандидатуру Гончаренко на пост главного тренера в случае сохранения прописки в РПЛ
В данный момент белорусский специалист находится без команды.
18.04.2022 13:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Спортдир дортмундской «Боруссии» заявил, что клуб хочет принять решение по Холанду как можно скорее
Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2023/24.
18.04.2022 12:56
Футбол
Тихонов считает Бакаева важнейшим игроком «Спартака» на данный момент
Ближайшим летом у российского футболиста истекает контракт с красно-белыми.
18.04.2022 12:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Изидор - об игре «Локомотив» - «Сочи»: На каждый матч мои цели остаются неизменными
Команды сыграли вничью 2:2.
18.04.2022 12:32
Футбол
Защитник Юлдошев продлил контракт с «Нижним Новгородом» – ранее игроком интересовался «Спартак»
Узбекистанский футболист выступает за нижегородцев с лета 2021 года.
18.04.2022 12:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Парфенов выразил уверенность в том, что «Спартак» сохраняет шансы на победу в Кубке России
20 апреля красно-белые сыграют против ЦСКА в рамках 1/4 финала турнира.
18.04.2022 12:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Соболев поздравил «Спартак» с юбилеем: Любимый клуб
Московская команда отмечает 100-летие.
18.04.2022 12:05
Футбол
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.04.2022: на кону 4 450 000 рублей!
18 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Возьмет ли дебютант Федоров Кубок Гагарина с первого захода? Расклад на финал «Магнитка» — ЦСКА
В понедельник 18 апреля стартует финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Один плюс два в честь шестисотого! Как Тарасенко «отметил» юбилей в НХЛ (видео)
Матч с «Нэшвиллом» стал для Владимира Тарасенко 600-м в НХЛ, и российский форвард тремя набранными очками помог «Сент-Луису» одержать разгромную победу на выезде (8:3).
Седьмой гол Изидора, два удаления и драка! Как «Сочи» и «Локо» сыграли в пользу ЦСКА
В матче 25-го тура РПЛ сочинцы не удержали победу над железнодорожниками (2:2) и упустили шанс обойти армейцев.
Непряева против шведской армии. Кто займет трон лыжной королевы после Йохауг?
В завершившемся сезоне Наталья Непряева стала олимпийской чемпионкой и впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Но это вовсе не означает, что именно россиянка будет сильнейшей в ближайшие годы - на мировое лидерство претендуют несколько примерно равных лыжниц.
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика