Защитник Юлдошев продлил контракт с «Нижним Новгородом» – ранее игроком интересовался «Спартак»

Сегодня, 18 апреля, стало известно о том, что левый защитник «Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев продлил контракт с клубом.

Согласно информации «Матч ТВ», новое соглашение 21-летнего узбекистанца с командой РПЛ оказалось долгосрочным. Отмечается, что в ближайшее время нижегородцы официально объявят о данной сделке. Ранее в СМИ стало известно о том, что «Спартак» заинтересован в подписании игрока.

Напомним, что Юлдошев выступает за «Нижний Новгород» с августа прошлого года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета ташкентских «Бунедкора» и «Пахтакора». За сборную Узбекистана он провел 13 встреч (1 гол).