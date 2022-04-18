Изидор - об игре «Локомотив» - «Сочи»: На каждый матч мои цели остаются неизменными

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал итог матча с «Сочи» в рамках 25-го тура чемпионата России.

«На каждый матч мои цели остаются неизменными. Главная цель - помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно. Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру. В матче с «Сочи» мне удалось превзойти этот показатель и забить дважды» - приводит слова Изидора пресс-служба железнодорожников.

Отметим, что в составе железнодорожников дублем отличился Изидор. Соперник ответил забитыми мячами защитников Тимофея Маргасова и Родриго. Во втором тайме главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил Родриго и нападающего красно-зеленых Яна Кухту.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. При этом у клуба есть один матч в запасе.

23 апреля железнодорожники сыграют дома против «Нижнего Новгорода».