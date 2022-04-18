Тихонов считает Бакаева важнейшим игроком «Спартака» на данный момент

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение, что руководству московского клуба необходимо продлить контракт с атакующим полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Отметим, что действующее соглашение 25-летнего россиянина с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом сам футболист неоднократно заявлял о желании продолжить свои выступления в команде.

– Считаю, что Бакаева нужно сохранить в «Спартаке». Дело не только в том, что он воспитанник. Это хороший креативный футболист. Сейчас он важнейший игрок команды, – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 29 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.