Спортдир дортмундской «Боруссии» заявил, что клуб хочет принять решение по Холанду как можно скорее

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель отреагировал на информацию возможном уходе нападающего Эрлинга Холанда из команды..

«Да, в договоре есть пункт о возможной продаже и крайний срок сделки. Мы хотим принять решение по Холанду как можно скорее», - приводит слова Келя Sky Sports.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности норвежец провел за немецкий клуб 85 матчей, записав на свой счет 82 забитых мяча и 23 голевых передачи. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2023/24.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.