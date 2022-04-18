«Урал» рассмотрит кандидатуру Гончаренко на пост главного тренера в случае сохранения прописки в РПЛ

Бывший наставник «Краснодара» и ЦСКА Виктор Гончаренко может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата России.

Как сообщает «Чемпионат», в подписании контракта с 44-летним специалистом заинтересован «Урал». Отмечается, что руководство екатеринбуржцев готово назначить белоруса главным тренером, если по итогам сезона-2021/22 команда останется в РПЛ.

Напомним, что в своей карьере Гончаренко уже возглавлял «Урал». Это произошло в период с июня по сентябрь 2015 года. Помимо ЦСКА и «Краснодара», специалист тренировал в России такие клубы, как «Кубань» и «Уфу».

Добавим, что в данный момент главным тренером «Урала» является Игорь Шалимов. После 25 сыгранных туров РПЛ «шмели» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.