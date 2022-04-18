Сычев считает ЦСКА фаворитом в матче против «Спартака» в Кубке России

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча между московскими ЦСКА и «Спартака» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«ЦСКА - Спартак - яркая и громкая вывеска в любом соревновании где бы ни встречались эти команды. Это главное дерби страны. Фаворитом я считаю ЦСКА», - приводит слова Сычева Vprognoze.ru.

Напомним, что матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля на стадионе армейцев. Начало – в 19:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

В нынешнем сезоне команды провели между собой две очные встречи в рамках РПЛ. Дважды победу одерживали подопечные Алексея Березуцкого – 1:0, 2:0.