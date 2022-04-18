Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш стал участником ДТП

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оказался участником автомобильной аварии.

Как сообщает Evening Standard, индицент произошел сегодня, 18 апреля, в утренние часы. Согласно информации источника, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Ожидается, что 27-летний португалец готов принять участие в сегодняшней тренировке своей команды в преддверии матча 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 19 апреля.

Добавим, что в нынешнем сезоне Фернандеш отыграл 40 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач.