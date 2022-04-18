Дмитрий Сычев: «Енисей» способен преподнести сенсацию в матче Кубка России с «Рубином»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев считает «Енисей» фаворитом четвертьфинального матча Кубка России против «Рубина».

Отметим, что очная встреча команд состоится 20 апреля в Красноярске. Начало – в 14:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Шадыханов (Москва).

– В этой паре невозможно заранее предсказать победителя. Я бы даже назвал «Енисей» фаворитом. Красноярский клуб одержал яркую победу над «Локомотивом» в 1/8 финала и дома способен преподнести еще одну сенсацию, – цитирует Сычева Vprognoze.ru.

Напомним, что в матче 1/8 финала подопечные Леонида Слуцкого одержали домашнюю победу над «Ротором» со счетом 2:1. Что касается «Енисея», то команда Вадима Гаранина на выезде разгромила «Локомотив» (4:0).