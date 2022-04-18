Вячеслав Колосков: Я в это «столетие» не верю, «Спартак» был создан в 1935 году

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о праздновании «Спартаком» 100-летнего юбилея клуба.

«Я в это «столетие» не верю, честно говоря. «Спартак» был создан в 1935 году - и общество, и футбольный клуб. Все остальное - «Пищевики», МКС и так далее - это другое», - приводит слова Колоскова Sport24.

Отметим, что в своей истории столичная команда завоевала 22 титула чемпионов страны (12 - СССР, 10 - Россия). Также на счету красно-белых 13 побед в Кубках страны (10 - СССР, 3 - Россия), а также один завоеванный Суперкубок.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.