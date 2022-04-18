Дмитрий Попов: Лучший трансфер в истории «Спартака» – это первый приход Промеса в 2014 году

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился мнением по поводу того, какой трансфер красно-белых стал лучшим в истории клуба.

Отметим, что 55-летний специалист занимал свою должность в команде с сентября 2008 по август 2016-го, а также с ноября 2020 по август 2021 года.

– Лучший трансфер в истории клуба – это первый приход Промеса в 2014 году, – цитирует Попова портал «Метарейтинг».

Напомним, что в августе 2014 года «Спартак» объявил о переходе нидерландского нападающего Квинси Промеса. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 11,5 миллионов евро. Футболист помог красно-белым стать чемпионами России в сезоне-2016/2017.

В общей сложности Промес провел за московский клуб 171 матч, забил 79 голов и отдал 38 результативных передач.