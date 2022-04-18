Каррера поздравил «Спартак» со 100-летием, пожелав вернуться клубу к победам, как в 90-е годы

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых со 100-летием.

«Кроме дня рождения, желаю «Спартаку» вернуться к победам, как в 90-е годы», - приводит слова Карреры «Чемпионат».

Отметим, что в своей истории столичная команда завоевала 22 титула чемпионов страны (12 - СССР, 10 - Россия). Также на счету красно-белых 13 побед в Кубках страны (10 - СССР, 3 - Россия), а также один завоеванный Суперкубок.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.