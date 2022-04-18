Президент «Урала» назвал несвоевременными слухи о том, что Гончаренко может возглавить команду

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на появившуюся информацию о том, что со следующего сезона новым главным тренером команды может стать Виктор Гончаренко.

Ранее стало известно, что руководство екатеринбуржцев готово утвердить белорусского специалиста в должности наставника клуба в случае, если коллективу удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый – и тренер, и игрок – должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ, – цитирует Иванова клубная пресс-служба «шмелей».

Напомним, что в своей карьере Гончаренко уже возглавлял «Урал». Это произошло в период с июня по сентябрь 2015 года. Также в России специалист тренировал такие клубы, как ЦСКА, «Краснодар», «Кубань» и «Уфа».

Добавим, что в данный момент главным тренером «Урала» является Игорь Шалимов. После 25 сыгранных туров РПЛ команда из Екатеринбурга занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.