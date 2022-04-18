Изидор был включен в команду недели французского футбола по версии L'Equipe

Известный журнал L'Equipe опубликовал символическую сборную французского футбола по итогам прошедшей игровой недели.
По информации источника, в состав команды был включен форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, отличившийся двумя забитыми мячами в матче 25-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).
Отметим, что в команду также попали такие футболисты, как центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку и нападающий «Реала» Карим Бензема.
Вратарь: Энтони Мандреа («Анже»);
Защитники: Ибраима Конате («Ливерпуль»), Робин ле Норман («Реал Сосьедад»), Дан-Аксель Загаду («Боруссия» Д);
Полузащитники: Пьер Калулу («Милан»), Махди Камара («Сент-Этьен»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Перро («Саутгемптон»);
Нападающие: Вильсон Изидор («Локомотив»), Карим Бензема («Реал»), Симон Банза («Фамаликан»).