Ирина Роднина: Я бы хотела пожелать «Спартаку», чтобы особый дух клуба не пропадал

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина поздравила «Спартак» со столетним юбилеем.

Отметим, что 18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района. Именно данное объединение стоит у истоков столичного клуба.

– Я всю жизнь выступала за ЦСКА, но «Спартак», конечно, поздравляю. Я бы хотела пожелать, чтобы этот особый дух не пропадал. В нем была и сила, и значимость, к клубу совершенно по-другому относились. В первую очередь сами спортсмены, которые его представляли, – цитирует Роднину Sport24.ru.

Отметим, что в своей истории столичная команда завоевала 22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия). Также на счету красно-белых 13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия), а также один завоеванный Суперкубок.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.