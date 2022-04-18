Мостовой - о неудачах «Спартака» на фоне юбилея: 20 лет с одним трофеем - ужас

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о спорах вокруг даты празднования столетнего юбилея красно-белых.

Отметим, что 18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района. Именно данное объединение стоит у истоков столичного клуба.

«Жалко, что уже никого нет в живых, кто стоял у истоков клуба, они могли бы разрешить этот спор. Могли ли эти разговоры возникнуть из-за того, что в этом сезоне «Спартак» играет не слишком удачно? Чтобы не очернять 100-летие решили просто перенести на другой срок? За 20 лет команда завоевала только один трофей. Один трофей за 20 лет - это ужас. Конечно, это не дело», - приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Напомним, что в своей истории столичная команда завоевала 22 титула чемпионов страны (12 - СССР, 10 - Россия). Также на счету красно-белых 13 побед в Кубках страны (10 - СССР, 3 - Россия), а также один завоеванный Суперкубок.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.