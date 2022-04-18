В «Уфе» опровергли интерес к Гончаренко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что Виктор Гончаренко может вновь занять пост главного тренера клуба.

По словам функционера, в данный момент команда не рассматривает возможность подписания контракта с 44-летним специалистом.

– У нас есть тренер, есть тренерский штаб, они работают. Такая кандидатура не рассматривается, у нас есть тренер же. Я очень хорошо знаю Гончаренко, но это неправда. Возможно ли изменение в тренерском штабе на следующий сезон? Пока рассуждать давайте не будем, – цитирует Газизова «Спорт день за днем».

Напомним, что Гончаренко возглавлял «Уфу» с июня по декабрь 2016 года. При нем команда одержала девять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Также в России белорусский наставник тренировал такие команды как ЦСКА, «Краснодар», «Урал» и «Кубань».