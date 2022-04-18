Салихова раскритиковала арбитра Иванова, который будет отвечать за ВАР в матче ЦСКА – «Спартак»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила назначения судей на матч 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев, а за ВАР будет отвечать Сергей Иванов.

«В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз – по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд», – приводит слова Салиховой «СЭ».

Напомним, что матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды провели между собой две очные встречи в рамках РПЛ. Дважды победу одерживали подопечные Алексея Березуцкого – 1:0, 2:0.