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Генеральный директор «Динамо» поздравил всех болельщиков с 99-летием клуба

Генеральный директор «Динамо» поздравил всех болельщиков с 99-летием клуба
18 апреля 2022 15:51
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автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил болельщиков с днем рождением клуба.

«День рождения нашего клуба мы отмечаем в разгар решающих матчей в чемпионате и Кубке России. Лучший подарок для любого болельщика – это победы на футбольном поле. И мы будем стремиться а тому, чтобы продолжить на этой праздничной неделе серию успешных матчей, которые позволят нам бороться за высокие места и титулы», - приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба.

Кроме того, Пивоваров поблагодарил болельщиков бело-голубых за преданность и заверил, что руководство клуба приложит максимум усилий для достижения главной цели – привести «Динамо» к лидерству в отечественном футболе на постоянной основе.

В понедельник исполняется 99 лет со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и футбольного клуба «Динамо» Москва.

На учредительном собрании общества, состоявшемся 18 апреля 1923 года, были утверждены его главные атрибуты: бело-голубые цвета формы и знак в виде ромба.

Спустя 5 лет команда обрела свой дом, когда в Петровском парке был построен первый в стране крупный стадион. С тех пор динамовцы 11 раз выигрывали чемпионат и 7 раз Кубок страны.

источник: «Советский спорт»
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