Симоне Индзаги: «Интер» хочет обыграть «Милан», целью клуба является выход в финал Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы своей команды на выход в финал Кубка Италии сезона-2021/22.

Отметим, что завтра, 19 апреля, «нерадзурри» сыграют ответный матч против «Милана» в рамках 1/2 финала турнира. Первая встреча завершилась вничью – 0:0.

– Считаю, что Кубок Италии необходимо отделять от матчей Серии А. Мы продолжаем борьбу за победу в обоих турнирах, а в январе мы завоевали Суперкубок. «Интер» проведет с «Миланом» четвертый очный матч за сезон. Завтра мы хотим одержать победу, поскольку наша цель – финал Кубка Италии, – цитирует Индзаги Football Italia.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Интер» потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью в матчах против «Милана».

В другом полуфинале играют между собой «Ювентус» и «Фиорентина».