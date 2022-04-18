Пономарев – о возвращении Гончаренко в «Урал»: Мне жаль Шалимова – он грамотный тренер

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу появившейся новости о том, что бывший главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко может возглавить «Урал».

Ранее стало известно, что екатеринбуржцы готовы подписать контракт с белорусским специалистом в случае, если коллективу удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– Гончаренко возглавит «Урал»? Ради бога. Что здесь такого? Но мне жаль Шалимова. Он хороший парень, грамотный тренер. Что он сделает? Нет у него игроков. На него нельзя обижаться. Хороший ли тренер Гончаренко? Да ладно вам, 50% результата зависит от игроков, – цитирует Пономарева портал Rusfootball.info.

Добавим, что Игорь Шалимов тренирует «Урал» с августа прошлого года. Под его руководством команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очков по итогам 25 сыгранных туров. Контракт 53-летнего специалиста со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2023 года.