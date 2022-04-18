«Реал» готов подписать Кавани в случае неудачных переговоров по Холанду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

Как сообщает Todofichajes, 35-летний уругваец входит в сферу интересов «Реала». Отмечается, что мадридская команда готова подписать футболиста ближайшим летом на правах свободного агента в случае, если им не удастся приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Напомним, что Кавани присоединился к «МЮ» в октябре 2020 года. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 56 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.