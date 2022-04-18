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Газзаев раскритиковал игру «Спартака» под руководством Ваноли

Итальянский специалист тренирует команду с декабря прошлого года.
Газзаев раскритиковал игру «Спартака» под руководством Ваноли
18 апреля 2022 17:10
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Спартак»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу игры «Спартака» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

Отметим, что в последних пяти встречах РПЛ красно-белые одержали лишь одну победу – в игре против тульского «Арсенала» (3:0). При этом москвичи уступили «Краснодару» (1:2) и «Локомотиву» (0:1), а также поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1).

– Игра с «Рубином» абсолютно не понравилась. Это не «Спартак» и не спартаковская игра. Очередной эксперимент с тренером не удался. В таких клубах должны работать тренеры, у которых за плечами серьезные результаты, – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Ваноли возглавляет «Спартак» с декабря прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Под руководством 49-летнего итальянца команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко по итогам 25 туров.

24 апреля красно-белые на выезде встретятся с «Ростовом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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