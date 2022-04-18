Президент РПЛ сообщил о поступлении запроса на перенос матча 27-го тура между «Ахматом» и ЦСКА

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о том, что лига получила запрос на возможный перенос матча 27-го тура «Ахмат» – ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что грозненский клуб обратился к армейцам с просьбой изменить дату проведения игры с 1 мая на 30 апреля по причине того, что встреча выпадает на конец празднования месяца Рамадан.

– В РПЛ поступил запрос о переносе матча «Ахмат» – ЦСКА», – приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Что касается «Ахмата», то подопечные Андрея Талалаева располагаются на восьмой строчке (32 очка).

Матч первого круга между командами завершился победой армейцев со счетом 2:0.