Сергей Силкин: «Спартак» больше обсуждают, чем «Динамо»? Мне по барабану

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своем отношении к столичному клубу.

«Для меня «Динамо» – это все. Когда футбол зарождался, «Динамо» было одним из лучших клубов. Это очень большая дата. Я пацаном пришел и прошел все ступени: даже дубль и основной состав. Почему пришел в «Динамо? Многие московские команды приглашали, но когда я увидел тот уровень материально-технической базы бело-голубых, понял, что это мой клуб. Это родной дом! Никогда не думал, что может быть что-то другое.

Больше обсуждают и поздравляют «Спартак»? Мне по барабану. Для меня в апреле следующего года будет праздник! Желаю команде процветания и возвращения на тот уровень, с которого начинал! Жду ли подарок от клуба? Конечно, хочется занять первое место, но это чемпионство должно быть заслуженным. Не в последнем туре, а за пять матчей до конца!» – цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, в качестве футболиста Силкин отыграл за «Динамо» семь сезонов – с 1983-го по 1990-й. На его счету 109 матчей. В качестве наставника бело-голубых он работал в разные годы, в том числе и с первым составом.