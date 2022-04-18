Виктор Гусев: В следующий год столетия желаю претендовать «Динамо» на чемпионство еще более серьезно

Известный спортивный журналист Виктор Гусев поздравил московское «Динамо» с 99-летием.

Отметим, что в своей истории бело-голубые 11 раз становились чемпионами СССР. В последний раз команда финишировала в призовой тройке РПЛ в 2008 году. Тогда подопечные Андрея Кобелева завоевали бронзовые медали первенства.

– Хочется пожелать «Динамо» достойно завершить этот сезон, выиграть медали какого-то достоинства. В следующий год столетия желаю претендовать «Динамо» на чемпионство еще более серьезно, – цитирует Гусева «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 25 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.