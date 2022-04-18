Сергей Лавров: Если нам что-то и надо перенимать у Запада, так это культуру поддержки своих команд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о поведении российских болельщиков. В частности, он заявил, что им следует обратить внимание, как болеют за свои команды на Западе.

«Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания кто кого побьет: спартаковцы зенитовцев или динамовцы – спартаковцев или ЦСКА.

Это плохо для футбола. Если что-то и надо нам перенимать у Запада, так это культуру поддержки своих команд, культуру поведения на стадионах», – сказал дипломат, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что российские власти поддержали законопроект о введении Fan ID (паспорт болельщика).

Что касается Лаврова, то министр никогда не скрывал, что является поклонником московского «Спартака».