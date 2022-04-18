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РПЛ отказалась переносить матч «Ахмат» – ЦСКА

Встреча пройдет 1 мая.
18 апреля 2022 21:15
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба РПЛ выступила с заявлением по поводу организации матча 27-го тура между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что чеченский клуб попросил лигу перенести встречу с 1 мая на 30 апреля. Свою позицию «Ахмат» аргументировал тем, что в Грозном пройдет празднование священного месяца Рамадан

«Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре.

Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ команда Андрея Талалаева занимает восьмое место, набрав 32 очка. У подопечных Алексея Березуцкого – 44 балла и третья позиция.

Добавим, что в первом круге армейцы обыграли грозненскую команду со счетом 2:0. Это случилось 21 августа 2021 года.

источник: РПЛ
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