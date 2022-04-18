«Рубин» поздравил «Спартак» с юбилеем

Пресс-служба «Рубина» выложила пост, посвященный двум московским клубам: «Спартаку» и «Динамо». Напомним, сегодня, 18 апреля, красно-белые отметили 100-летний юбилей, а бело-голубым исполнилось 99.

«Поздравляем «Спартак» и «Динамо» с днем рождения!

Оба московских клуба сегодня отмечают памятные даты – 100 лет назад был основан «Спартак», а 99 лет назад – «Динамо»!

С обоими клубами мы встречались на поле десятки раз, и это всегда были яркие и насыщенные матчи!» – сказано в сообщении казанцев.

Ранее «Рубин» и «Спартак» устроили словесную перепалку в соцсети. Так, после матча 25-го тура РПЛ (1:1) казанцы пошутили над форвардом Александром Соболевым, сравнив его с дельфином. Красно-белые ответили в жесткой форме, выложив картинку с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, где он сравнивает своих подопечных, а также клубную пресс-службу, с говном.