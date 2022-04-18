Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

В семье Криштиану Роналду произошло горе. Об этом нападающий «Манчестер Юнайтед» сообщил в соцсети.

По словам игрока, врачи не смогли спасти его новорожденного сына. О причинах смерти ребенка португалец не уточнил.

Напомним, в конце 2021 года Роналду вместе со своей девушкой, Джиорджиной Родригес сообщил о скором пополнении в семье. Пара ждала близнецов.

«Это сильнейшая боль, которую только могут испытать родители. Лишь рождение нашей девочки придает нам сил пережить этот момент с некоторой надеждой и радостью.

Наш мальчик, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя», – отметил Роналду, попросив об уважении частной жизни.

К слову, в 2017 году Родригес родила футболисту девочку, Алану-Мартину. До встречи с моделью игрок воспитывал троих детей: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.