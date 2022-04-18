Ананко назвал Дасаева лучшим футболистом в истории «Спартака»

Лучшим игроком в истории московского «Спартака» является бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев. Такое мнение выразил экс-защитник красно-белых Дмитрий Ананко.

«Это не просто мое личное признание, это признание всей Европы, он был лучшим игроком Европы, поэтому что тут говорить», – добавил Ананко для Metaratings.ru.

Напомним, в составе «Спартака» Дасаев выступал в период с 1978 по 1988 год. Он помог команде выиграть два титула чемпиона СССР.

Завершив выступления за красно-белых, голкипер подписал контракт с испанской «Севильей» и провел в этой команде три сезона, после чего повесил бутсы на гвоздь.