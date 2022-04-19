«Манчестер Сити» согласовал контракт с Холандом, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Нападающий сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд на следующей неделе подпишет с «Манчестер Сити» пятилетний контракт.

Как сообщает Daily Mail, сумма соглашения между норвежским форвардом и английским клубом превышает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что позволит ему обойти по зарплате Кевина Де Брюйне, зарабатывающего около 385 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что в подписании Холанда заинтересованы испанский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен». Также в СМИ появлялась информация о том, что руководство «Боруссии» не против продлить контракт с норвежцем еще на год.

Напомним, Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «РБ Зальцбурга» за 20 миллионов евро. С тех пор норвежский форвард принял участие в 85 матчах за немецкую команду во всех турнирах, записав на свой счет 82 забитых мяча и 23 голевые передачи, а также заработав восемь желтых карточек.

В составе национальной команды Норвегии Холанд провел 17 матчей и забил 15 голов.