В УЕФА готовы отказаться от идеи отдавать два места в Лиге чемпионов согласно клубному рейтингу

УЕФА рассматривает возможность отказа от идеи предоставлять два места в Лиге чемпионов командам, учитывая их клубный рейтинг.

Согласно информации The Times, ранее в организации выступали за то, чтобы давать двум командам, шанс выступить в ЛЧ, если они не смогли отобраться в данный турнир по итогам результатов национальных первенств, но при этом им удалось выиграть национальный Кубок или выйти в Лигу Европы.

Как сообщает источник, УЕФА хочет отказаться от данной инициативы. В ближайшее время будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Добавим, что в групповой этап Лиги чемпионов выходят 32 команды. С 2024 года количество клубов на данной стадии увеличится до 36.