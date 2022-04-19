«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования Роналду в связи со смертью новорожденного сына

«Спартак» и «Локомотив» обратились к форварду «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, потерявшему сына.

Отметим, что вчера, 18 апреля, 37-летний футболист сообщил о том, что врачи не смогли спасти одного из новорожденных близнецов – мальчика.

– Криштиану, наши искренние соболезнования, – написал «Спартак» в одной из свои страниц в соцсетях. «Соболезнования тебе и твоей семье, Криштиану. Наши мысли с тобой. Оставайся сильным», – написали железнодорожники.

К слову, в 2017 году Джорджина Родригес, возлюбленная Роналду, родила футболисту девочку, Алану-Мартину. До встречи с моделью игрок воспитывал троих детей: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.