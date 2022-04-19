Состав «ПСЖ» могут покинуть все аргентинские игроки, кроме Месси

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в том, чтобы летом 2022 года команду покинули три аргентинских футболиста.

Как утверждает L'Equipe, речь идет о таких игроках, как полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, а также форвард Мауро Икарди.

Отмечается, что 34-летний Ди Мария уйдет из клуба на правах свободного агента, поскольку его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Что касается Паредеса и Икарди, то парижане готовы рассмотреть варианты с продажей этих футболистов.

Таким образом, в составе «ПСЖ» останется лишь один аргентинец, а именно нападающий Лионель Месси.

В нынешнем сезоне подопечные Маурисио Почеттино занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 74 очка. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда вышла в плей-офф турнира, где уступила «Реалу» (1:0, 1:3) на стадии 1/8 финала.