«Манчестер Сити» заинтересован в подписании форварда «Милана» Леау

Фланговый нападающий «Милана» Рафаэль Леау входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Согласно информации журналиста Николо Скиры, руководство «горожан» рассматривает кандидатуру 22-летнего португальца в качестве усиления атакующей линии команды летом 2022 года. Отмечается, что англичане уже обратились к агенту футболиста Жорже Мендешу.

Как сообщает источник, итальянский клуб намерен сделать все, чтобы сохранить форварда в своем составе. При этом «россонери» запросят за данный трансфер не менее 70 миллионов евро.

Напомним, что Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля». В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.