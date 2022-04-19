ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании форварда «Милана» Леау

Итальянский клуб запросит за португальского футболиста не менее 70 миллионов евро.
19 апреля 2022 09:59
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Милана» Рафаэль Леау входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Согласно информации журналиста Николо Скиры, руководство «горожан» рассматривает кандидатуру 22-летнего португальца в качестве усиления атакующей линии команды летом 2022 года. Отмечается, что англичане уже обратились к агенту футболиста Жорже Мендешу.

Как сообщает источник, итальянский клуб намерен сделать все, чтобы сохранить форварда в своем составе. При этом «россонери» запросят за данный трансфер не менее 70 миллионов евро.

Напомним, что Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля». В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мостовой считает, что в матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита
Игра с участием красно-белых и армейцев состоится 20 апреля.
19.04.2022 10:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Главный скаут «Зенита» рассказал о том, почему клуб подписал Клаудиньо летом 2021 года
Команда РПЛ заключила с бразильским футболистом пятилетний контракт.
19.04.2022 10:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании форварда «Милана» Леау
Итальянский клуб запросит за португальского футболиста не менее 70 миллионов евро.
19.04.2022 09:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
Состав «ПСЖ» могут покинуть все аргентинские игроки, кроме Месси
По окончании текущего сезона парижскую команду могут уйти Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Мауро Икарди.
19.04.2022 09:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования Роналду в связи со смертью новорожденного сына
О трагедии в семье португальского футболиста стало известно 18 апреля.
19.04.2022 09:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
В УЕФА готовы отказаться от идеи отдавать два места в Лиге чемпионов согласно клубному рейтингу
В данный момент на групповой стадии турнира могут принять участие 32 команды.
19.04.2022 09:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» согласовал контракт с Холандом, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ
«Манчестер Сити» согласовал контракт с Холандом, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ
Руководство английского клуба намерено активировать пункт о выкупе норвежца за 63 миллиона фунтов стерлингов.
19.04.2022 02:40
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей
«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей
Каталонцы отстали от лидирующего «Реала» на 15 очков.
18.04.2022 23:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ананко назвал Дасаева лучшим футболистом в истории «Спартака»
Ананко назвал Дасаева лучшим футболистом в истории «Спартака»
Легендарный вратарь помог клубу выиграть два титула чемпиона СССР.
18.04.2022 22:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гендиректор «Зенита» отказался поздравлять «Спартак» с юбилеем
Гендиректор «Зенита» отказался поздравлять «Спартак» с юбилеем
Александр Медведев поддержал ветеранов столичного клуба.
18.04.2022 22:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Выбери лучшего игрока за 30 лет и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила классную акцию для любителей футбола
С 18 апреля по 31 мая 2022 года «Лига Ставок» совместно с медиахолдингом «Спорт День за Днем» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Назло возрасту, назло рекордам! Как Овечкин добрался до легендарного финна (видео)
В победном матче против «Колорадо» (3:2) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил достижение Теему Селянне, забросив 48 шайб за сезон в возрасте старше 36 лет.
Уральская традиция — проигрывать дома. Как ЦСКА повел в финале Кубка Гагарина с «Магниткой»
«Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина проиграл дома армейцам (1:3).
Нашим тренерам санкции нипочем! На юниорском ЧМ у Урманова — серебро, а у Слюсаренко — золото
В Таллине завершился последний крупный турнир международного сезона – чемпионат мира среди юниоров. Он прошел без российских фигуристов, но с российскими тренерами, чьи ученики завоевали две медали.
Как Ковальчука «женили» на ФХР
Так кто хочет скинуть Владислава Третьяка с должности президента Федерации хоккея России?
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.04.2022: на кону 4 450 000 рублей!
18 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Возьмет ли дебютант Федоров Кубок Гагарина с первого захода? Расклад на финал «Магнитка» — ЦСКА
В понедельник 18 апреля стартует финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Один плюс два в честь шестисотого! Как Тарасенко «отметил» юбилей в НХЛ (видео)
Матч с «Нэшвиллом» стал для Владимира Тарасенко 600-м в НХЛ, и российский форвард тремя набранными очками помог «Сент-Луису» одержать разгромную победу на выезде (8:3).
Седьмой гол Изидора, два удаления и драка! Как «Сочи» и «Локо» сыграли в пользу ЦСКА
В матче 25-го тура РПЛ сочинцы не удержали победу над железнодорожниками (2:2) и упустили шанс обойти армейцев.
Непряева против шведской армии. Кто займет трон лыжной королевы после Йохауг?
В завершившемся сезоне Наталья Непряева стала олимпийской чемпионкой и впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Но это вовсе не означает, что именно россиянка будет сильнейшей в ближайшие годы - на мировое лидерство претендуют несколько примерно равных лыжниц.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика