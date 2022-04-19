Главный скаут «Зенита» рассказал о том, почему клуб подписал Клаудиньо летом 2021 года

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин ответил на вопрос о том, по какой причине петербургский клуб приобрел атакующего полузащитника Клаудиньо.

Отметим, что 25-летний бразилец пополнил состав сине-бело-голубых в августе прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Сумма его трансфера из «Ред Булл Брагантино» составила 12 миллионов евро.

– Он считался одним из самых ярких игроков чемпионата Бразилии. Трудолюбием, талантом Клаудиньо заработал себе имя в не самом топовом клубе. Все эти факторы играли в пользу него. Когда Клаудиньо впервые появился в списках «Зенита»? По ходу 2020 года, – цитирует Шипулина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне бразильский футболист отыграл 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков в 25 турах.