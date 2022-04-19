Мостовой считает, что в матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу четвертьфинального матча Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча московских команд состоится завтра, 20 апреля, на стадионе армейцев. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Владимир Москалев.

– В матче ЦСКА – «Спартак» нет фаворита. И те, и другие сейчас немного подсдулись. В равных ситуациях подходят к этому матчу. Но в сегодняшней ситуации единственное, что можно выиграть – это Кубок России. Поэтому мотивация у команд будет запредельная, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Паоло Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).