Тен Хаг находится в шаге от подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг все ближе к тому, чтобы стать наставником «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным The Guardian, в скором времени 52-летний специалист подпишет контракт с «красными дьяволами». Отмечается, что трудовое сотрудничество нидерландца с клубом может быть рассчитано либо на три года с опцией продления еще на один сезон, либо сразу на четыре года. Переговоры между сторонами по данному вопросу продолжаются.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» в декабре 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.