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Салихова ответила Медведеву, отказавшемуся поздравлять «Спартак» со 100-летним юбилеем

Ранее гендиректор «Зенита» не стал поздравлять красно-белых с круглой датой.
19 апреля 2022 11:20
автор: Владислав Корегин

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался поздравлять столичную команду со 100-летним юбилеем.

Ранее представитель петербургского клуба заявил, что красно-белые не могут определить и согласовать дату своего столетия. По этой причине поздравления пока являются преждевременными.

– В той галактике свой юмор и свое летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира, – приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что поздравлять «Спартак» со столетием отказались ветераны клуба: Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили. Их позицию также поддержали спортивные журналисты Василий Уткин и Дмитрий Губерниев. Они считают, что команда была основана Николаем Старостиным в 1935 году.

источник: Чемпионат.com
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