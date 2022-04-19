Салихова ответила Медведеву, отказавшемуся поздравлять «Спартак» со 100-летним юбилеем

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался поздравлять столичную команду со 100-летним юбилеем.

Ранее представитель петербургского клуба заявил, что красно-белые не могут определить и согласовать дату своего столетия. По этой причине поздравления пока являются преждевременными.

– В той галактике свой юмор и свое летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира, – приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что поздравлять «Спартак» со столетием отказались ветераны клуба: Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили. Их позицию также поддержали спортивные журналисты Василий Уткин и Дмитрий Губерниев. Они считают, что команда была основана Николаем Старостиным в 1935 году.