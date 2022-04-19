Модрич отклонил предложение клуба чемпионата Катара

Центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич мог пополнить состав одного из катарских клубов.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 36-летний хорват получил предложение от команды чемпионата Катара. Отмечается, что хавбек ответил отказом на данный запрос, поскольку он хочет остаться в стане «сливочных».

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В общей сложности он провел за команду 429 матчей, забил 31 гол и отдал 70 результативных передач. Вместе с мадридцами хавбек стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.

Действующее соглашение Модрича с клубом Ла Лиги рассчитан до конца текущего сезона.