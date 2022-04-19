«Реал» готов заплатить 70 миллионов евро за защитника «Челси» Джеймса

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс может стать игроком «Реала».

Согласно данным журналиста Экрема Конура, мадридский клуб готов подписать 22-летнего англичанина летом 2022 года в качестве усиления своей оборонительной линии. Как сообщает источник, руководство «сливочных» планирует выделить на данный трансфер 70 миллионов евро.

Напомним, что Джеймс является воспитанником академии «Челси». Всего в составе «аристократов» он провел 115 матчей, забил девять голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

За сборную Англии футболист отыграл десять встреч.