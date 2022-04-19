Агент полузащитника ЦСКА Языджи назвал уровень готовности футболиста к матчу со «Спартаком»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, оценил готовность своего клиента к четвертьфиналу Кубка России, в котором армейцы примут на своем поле «Спартак».

«У Юсуфа сейчас все хорошо. Он готов на 80-90 процентов к матчу», - приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Языджи сыграл 16 апреля полный матч 25-го тура российской премьер лиги против «Уфы» (1:1). Напомним, что, находясь в марте в расположении сборной Турции, Юсуф получил небольшое повреждение.

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется завтра в 19:30 по московскому времени.