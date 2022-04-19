Рюдигер не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер не станет игроком «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает Manchester Evening News, 29-летний футболист отказался от перехода в стан «красных дьяволов», поскольку он хочет продолжить свою карьеру в команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Отметим, что действующее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до лета 2022 года. В данный момент стороны пока не смогли прийти к согласию по новому контракту. Защитник готов остаться в команде, если ему предложат четырехлетнее соглашение с зарплатой 12,5 миллионов евро в год. При этом немец требует 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса.