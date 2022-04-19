Евгений Ловчев: «Спартак» был создан в 1935 году, это еще раз подтвердил Никита Симонян

– Ничего я не отмечал, нет никакого 100-летия «Спартака», – категоричен Ловчев. – Я воспитанник Николая Петровича Старостина. А он нам рассказывал, что «Спартак» был создан 19 апреля 1935 года.

Мы, группа ветеранов, не признаем эту дату в качестве даты создания клуба.

16 апреля нас собрал в ресторане легенда «Спартака» Никита Павлович Симонян, который фактически десятки лет являлся вторым человеком в клубе после Старостина.

– Кто был на этом вечере?

– Некоторые чемпионы СССР 1969 года – Анзор Кавазашвили, Витя Папаев, жены Хусаинова, Крутикова, Прохорова. Была и дочка Николая Петровича Елена Николаевна Старостина.

Никита Павлович твердо заявил, что братья Старостины создали «Спартак» 19 апреля 1935 года. И сказал, что не признает 1922 год в качестве даты создания клуба.

Затем Елена Николаевна Старостина объяснила, что отец создал «Спартак» в апреле 1935 года, и это было делом всей его жизни.