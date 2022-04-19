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Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»

Специалист вновь возглавил клуб в начале марта.
Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»
19 апреля 2022 14:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Спартак"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему решил вернуться к совмещению постов и работе в «Ростове».

Напомним, что специалист возглавляет национальную команду с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017- го. Планировалось, что полгода наставник будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба РПЛ.

«Нагрузка в сборной России после отстранения от стыковых матчей ЧМ-2022 стала меньше. Времени стало больше. Хотелось держать тонус, для тренера важна каждодневная работа. Почему «Ростов»? Я живу в Ростове. Договорились, что при возможности я могу вернуться, если «Ростов» этого захочет» – заявил Карпин в эфире «Авторадио».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований.

источник: Авторадио
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