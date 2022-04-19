Евгений Ловчев: Мы готовы передать «Спартаку» исторический ромбик с буквой «С»

18 апреля общество «Спартак» отмечало свое 100-летие. Сейчас идут споры о дате создания клуба. Существует давний спор по поводу ромбика «Спартака». Владельцем ромбика является общество «Спартак», которое возглавляет легенда клуба Евгений Ловчев.

- Я являюсь председателем общества «Спартак», который является владельцем исконного товарного знака клуба, того самого изначального с буковкой «С» в ромбике.

Мы в свое время отсудили права на этот знак у сына Анны Борисовны Алешиной, которая после Озерова владела этим знаком, а затем передала права на владения знаком своему сыну. Тот торговал им направо и налево.

Мы понимаем, что футбольный и хоккейные клубы являются основой «Спартака», поэтому готовы подписать договор о передаче исторического товарного знака футбольному и хоккейному клубам на безвозмездной основе.